El Vespre - 20/02/2023

L'amic informàtic de Laura Borràs ha declarat aquest dilluns en la tercera sessió del judici que es van fraccionar els contractes amb la connivència de la presidenta suspesa del Parlament per no superar els 18.000 euros que hauria obligat a fer un concurs públic. L'acusació diu que van fer 18 contractes per valor de 336.000 euros.

El president de Renfe, Isaías Taboas, ha dimitit per l'error de disseny de 31 trens a Cantàbria i Astúries. També hi parlarem de la visita del president nord-americà al seu homòleg ucraïnès, i de si han tocat o no sostre els preus dels aliments.