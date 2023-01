El vespre - 20/01/2023

La jutge ha decretat presó sense fiança pel futbolista Dani Alves per una pressumpta violació en una discoteca de Barcelona. Aquesta és una de les qüestions d'avui però també parlarem de l'endemà de la cimera. S'ha fet balanç i no sembla que hi hagi vencedors ni vençuts però les paraules de Sánchez sobre la manifestació han estat interpretades per Junqueras i per Feijoo de manera oposada.

Alguns analistes havien pronosticat que avui es mourien posicions de cara a l'aprovació dels pressupostos però no sembla que estigui a tocar. I això és rellevant perquè la setmana vinent serà moguda: dimecres i dijous hi haurà vaga de mestres, de metges i de taxistes, i sense pressupostos el govern no podrà fer front a les seves reclamacions.