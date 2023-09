El Vespre - 19/09/2023

Primer pas al Congrés dels Diputats per la utilització de les llengües cooficials en els debats parlamentaris. Per alguns avui ha estat un dia històric, però per d'altres un menyspreu al castellà. VOX ha abandonat l'hemicicle. El PP també protesta tot i que el seu portaveu ha fet servir l'euskera en la seva intervenció. I a Europa s'ajorna la votació mentre que el govern ha decidit prioritzar el català, davant d'altres llengües, per facilitar la seva aprovació.