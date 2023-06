El Vespre - 19/06/2023

Aquest dilluns es continuava païnt el pacte a l'Ajuntament de Barcelona. Feijóo ha dit que van intercedir en l'acord que va donar l'alcaldia a Jaume Collboni. En canvi, el flamant alcalde manté que les decisions per investir-lo es van prendre des de Barcelona i assegura que no té res pactat amb el PP i els comuns i no ha concretat si entraran al govern després de les generals.