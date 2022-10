El Vespre - 18/10/2022

Aquest dimarts s'han començat a donar algunes explicacions sobre la crisi al cos de Mossos d'Esquadra a l'espera de la compareixença del conseller d'Interior que ho farà al parlament. El director de la Policia diu que no hi ha hagut ingerències polítiques al cos després de sis canvis a la cúpula de Mossos en cinc anys.

Cara a cara al senat entre Sánchez i Feijoó, que s'han enganxat per les polítiques del Govern davant la inflació i el preu de l'energia. Aquest dimarts el consell de ministres ha aprovat les mesures anunciades de 3.000.000 d'euros per ajuts als més vulnerables per la crisi energètica.