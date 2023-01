El Vespre - 18/01/2023

Avui hi ha dues qüestions que preocupen dels nostres adolescents: per una banda, l'ús intensiu que fan de les pantalles i dels videojocs. En només un any l'hospital de Bellvitge ha quadruplicat les consultes sobre l'addicció als videojocs

Per l'altra banda, hi ha una polèmica amb un nou tipus de ball dominicà de nom "dembow", un "perreo" extrem per la hipersexualització dels menors.

D'aquests i altres temes en parlem amb Astrid Barrio, Carles Fernández i Marc López Plana