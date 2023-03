El Vespre - 17/03/2023

El Tribunal Penal Internacional de la Haya ha ordenat l'arrest del president rus, Vladímir Putin. L'acusa de ser responsable de crims de guerra comesos a Ucraïna. D'altra banda avui s'ha reunit de nou el Consell de supervisió del Banc Central Europeu i ha dit que no hi ha risc de contagi als bancs europeus per la crisi de Credit Suisse i els bancs nordamericans que han fet fallida. De tota manera avui l'Ibex 35 ha caigut novament gairebé un 2% i els bancs espanyols han tancat en vermell.