El Vespre - 17/02/2023

Hem sabut que la fiscalia acusa de malversació agreujada al nucli dur de Junqueres a la conselleria d'economia per l'organització de l'1 d'octubre. Això es tradueix en el fet que demana 7 anys de presó i 32 d'inhabilitació per Josep Maria Jové i 6 anys de presó i 27 d'inhabilitació per Lluís Salvadó, actual president del Port de Barcelona. Aquesta és la notícia de portada, però n'han passat d'altres...