La consellera de Presidència anuncia que el Govern no assistirà a la reunió bilateral amb l'executiu de Pedro Sánchez. També confirma que presentaran una candidatura en solitari al COE pels JJOO 2030. Una vintena d'entitats veïnals s'han concentrat aquesta tarda a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per protestar pel soroll nocturn. El foc continua cremant a Artesa de Segre, on ja ha cremat 1.000 hectàrees. Els bombers deixaran cremar-ne 5.000 més.