El Vespre - 16/03/2023 | RTVE Catalunya

La notícia més important del dia és la mort de la nostra companya, la periodista Mària Sánchez. Perdem una excel·lent companya i amiga, que cada dia et feia millor, que sempre hi era. I que sempre hi serà perquè ens deixa el seu model: un referent absolut, en capacitat de treball, en criteri i ètica periodística, en rigor informatiu, en sensibilitat cap als més febles, en ser l'altaveu dels que no tenen veu.

La Mària defensava el que era just i va exercir el periodisme amb la voluntat de millorar aquest món. I sempre amb un somriure i amb el to adequat. Continuarem caminant sota la teva estela compartint amb tu aquests ideals. Repassem els temes més destacats del dia amb Maria Vila, Milagros Pérez Oliva i Rafa López.