El Vespre - 16/01/2023

Avui ha arribat a Catalunya el temporal de vent i fred. S'esperen ratxes de més de 100 quilòmetres hora entre avui i demà. Protecció civil recomana precaució a l'exterior. I al Pirineu ja ha començat a nevar. Aquest or blanc és molt benvingut pel sector de la hosteleria que havia rebut cancel·lacions per la manca de neu. Glaçades també estan les relacions entre Esquerra i el PSC i no sembla que s'hagin d'aprovar els pressupostos de la Generalitat de manera inminent.