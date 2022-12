El Vespre - 14/12/2022

Pere Aragonès ja ha aconseguit un suport als seus pressupostos, és el dels Comuns. Aquesta tarda han escenificat l'acord. Però entre ells i Esquerra sumen 41 diputats. De manera que els calen més vots. El PSC diu que estan negociant, però no creuen que el pacte estigui fet abans d'acabar l'any.

I amb els Socialistes, Esquerra hi té un altre afer en discussió que és la proposta de referèndum. Avui els ministres de Sánchez han dit que no és possible.

Aquests són alguns dels temes que abordarem amb Iñaki Ellakuria, Milagros Pérez Oliva i Carles Fernández