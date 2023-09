El Vespre - 14/09/2023

L’Audiència de Barcelona condemna l'exconseller Miquel Buch a 4 anys i mig de presó per nomenar com a assessor un Mosso que feia d’escorta de Puigdemont. L'expresident ha dit que és un acte de "barbàrie" i de "venjança" un exemple de l'"A por ellos" que justifica que no renunciï a la unilateralitat i a la independència.