El Vespre - 13/12/2022

Bona tarda, ahores d'ara es commemora al Parlament de Catalunya el 90è aniversari de la seva constitució. Els companys de documentació de TVE Catalunya han trobat les imatges i el discurs del president Macià de l'any 1932, que ara l'escoltarem, just quan ERC ha presentat una nova proposta de referèndum per la independència. Ha estat notícia que en aquest acte solemne hi hagi assistit el president Pujol, padrí polític de Xavier Trias que ha anunciat que es presenta com a candidat a l'alcaldia de Barcelona.

D'aquestes i altres qüestions en parlem amb Imma Lucas, Jordi Cabré i Joan López Alegre