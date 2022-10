El Vespre - 13/10/2022 | RTVE Catalunya

Pedro Sánchez ha anunciat un nou paquet de mesures de 3.000 milions d'euros per contenir l'augment del preu de l'energia i alleugerir la situació del 40% de les famílies. El pla contempla l'ampliació del bo social i la rebaixa de la factura elèctrica per a les famílies vulnerables i una nova tarifa regulada per a comunitats de veïns amb calderes centralitzades de gas natural. Mesures que s'aprovaran al consell de ministres dimarts vinent.

Mentre que a Catalunya la política se centra en com aprovarà els pressupostos el nou executiu de Pere Aragonès. De tot plegat, en parlem amb Marc López, Carles Fernández, Rafa López