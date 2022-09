El Vespre - 13/09/2022

La consellera de la presidència, Laura Vilagrà, afirma que "no es donen les condicions per declarar la independència de Catalunya el 2023", com demana l'ANC. En aquest ambient polític, el conseller d'Economia s'ha de reunir aquesta setmana amb el PSC, els Comuns i la CUP per començar a negociar els pressupostos per l'any vinent. Jaume Giró ja ha presentat el sostre de despesa. S'ha fixat en més de 33.000 milions d'euros, un 10% més que l'any passat. L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, es recupera a l'hospital de l'ictus que ha patit. Els veïns d'Alcarràs preparen la festa per celebrar que la pel·lícula de Carla Simón ha estat seleccionada pels Òscars.