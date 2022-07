Giró critica les mesures "electoralistes" de Sánchez: "No són per baixar la inflació sinó per pujar a les enquestes". Pedro Sánchez anuncia l'aprovació de la nova llei de secrets oficials. El president del Govern reclama a Junts que "surti del congelador". JxCat es nega a fer de "socorrista" de la taula de diàleg. Nova jornada de vaga dels treballadors de Ryanair amb 11 vols cancel·lats a tot Espanya. 6 d'ells a l'aeroport del Prat, on també hi ha hagut una cinquantena de retards.