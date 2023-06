El Vespre - 13/06/2023

A quatre dies per la constitució dels ajuntaments, Ada Colau ha proposat aquest matí al Cafè d'idees compartir l'alcaldia amb Jaume Collboni i Ernest Maragall per evitar que Trias torni a ser alcalde. Tant el PSC com Esquerra ho descarten i asseguren que no en sabien res.

I mentrestant, Junts no s'acaba de decidir què fer a Ripoll si pactar o no amb el partit d'extrema dreta Aliança catalana. A València, en canvi, sí que s'han posat d'acord PP i Vox per manar a la generalitat.