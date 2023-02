El Vespre - 13/02/2023

El Tribunal Suprem ja ha revisat les penes amb el nou codi penal a la ma i ha dictaminat que Junqueras, Romeva, Turull i Bassa son autors d'un delicte de desobediència amb malversació agreujada. El jutge Marchena rebutja rebaixar-los la pena i mantindran la inhabilitació. En el cas de Junqueras i Dolors Bassa fins el 2031. El suprem però critica la reforma del govern perquè diu que hi ha un buit normatiu i que deixa en la impunitat processos secessionistes on no hi hagi violència o intimidació.