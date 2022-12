El Vespre - 12/12/2022

Novetats aquest dilluns en la negociació de la reforma del delicte de malversació. Els Socialistes han presentat aquesta tarda al Congrés la seva proposta que rebaixa la pena a què s'enfronten els dirigents del procés i passa de 6 a 4 anys de presó, un any més del que proposava ERC. De manera que no deixa impune la desviació de partides pressupostàries a altres finalitats. Unides Podem es desmarca de la proposta, però hi han votat a favor.

D'altra banda, Esquerra Republicana, encarrilada la reforma del Codi Penal, passa a la següent fase i ha presentat aquesta tarda la seva proposta de referèndum per la independència. D'aquestes i altres qüestions en parlem amb Toni Bolaño, Toni Aira i Àlex Salmon.