El Vespre - 12/05/2023

Avui ha començat oficialment la campanya electoral per les municipals. L'Okupació de la plaça de la Bonanova continua sent un dels temes de campanya per la CUP, PP i Ciutadans. Farem un repàs dels actes que estan a punt de començar, per exemple els comuns fan un acte amb Yolanda Diaz a Montcada i Reixach i els socialistes compten amb Margarita Robles a Gràcia.

El dia que Pedro Sánchez es reuneix amb Biden a la Casa Blanca. Aquests són alguns dels temes dels quals parlarem amb Toni Bolaño, Enric Marín i Àlex Sàlmon.