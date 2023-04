El Vespre - 12/04/2023

L'acord de claredat que ha presentat el President Aragonès ja ha estat rebutjat pel govern de Pedro Sánchez. Han dit que no hi haurà cap referèndum i que la proposta és poc útil i realista. D'altra banda, Ferrovial decidirà demà si marxa d'Espanya. De moment la Comissió Nacional del mercat de valors i la borsa ja han dit que no hi ha cap motiu per marxar. Derivades polítiques del cas de la infermera queva criticar a les xarxes socials el català des del seu lloc de treball.