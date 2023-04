El Vespre - 11/04/2023

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat que ha començat el procés per plantejar una nova proposta de referèndum al govern espanyol. La vol presentar a principis de l'any vinent, per això ha dit que després de les eleccions municipals convocarà a tots els partits per consensuar-la. De moment, la resta de partits, però, no ho veuen clar i l'acusen de ser electoralista.