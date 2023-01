El Vespre - 11/01/2023

El president Aragonès ha comunicat que assistirà a la cimera hispano francesa del proper 19 de gener a Barcelona. Però alhora Esquerra Republicana ha dit que participarà a la mobilització independentista que hi ha convocada en contra perquè els partits i entitats independentistes no els hi agradat que el govern de Pedro Sánchez doni per tancat el procés. El PSC ho veu com una contradicció i Junts retreu Aragonès que faci d'amfitrió.

No s'ha arribat a un candidat de consens entre el sector progressista al Tribunal Constitucional de manera que demà en el ple, es dirimirà qui guanya: Cándido Conde Pumpido o Maria Luisa Balaguer.

Eleccions municipals: comencem a veure els primers moviments entre candidats i partits.