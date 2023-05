El Vespre - 10/05/2023

L'origen dels debats electorals televisats prové dels Estats Units, fa més de 60 anys. A Espanya, són més recents, tenen unes poques dècades i no sempre resulta fàcil que els candidats acceptin la invitació. A punt de començar la campanya de les munipals, Ràdio Televisió Espanyola ha aconseguit reunir aquesta nit als alcaldables de Barcelona. Els caps de llista dels 7 partits que actualment tenen representació a l'Ajuntament: Ada Colau, Ernest Maragall, Jaume Collboni, Xavier Trias, Anna Grau, Daniel Sirera i Eva Parera. 90 minuts per contrastar el model de ciutat que cada un d'ells té al cap. Un debat conduït per la Gemma Nierga i pel Quim Barnola que començaràa les 22.35h