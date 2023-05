El Vespre - 09/05/2023

Estem a dos dies de començar la campanya i els governs premen l'accelerador en matèria d'habitatge. La Generalitat ha acordat iniciar els tràmits per expropiar pisos buits de grans tenidors. Una mesura que es desplegarà a zones amb alta demanda d'habitatge social. Per començar, s'actuarà en 14 municipis. Entre ells: Tarragona, Cornellà, Mataró. Ja s'han fet algunes inspeccions per identificar immobles.

En paral·lel, el Consell de Ministres ha donat llum verda a línia de l'ICO que ha de servir per avalar i facilitar la compra d'habitatge a joves de fins a 35 anys i famílies amb menors.