El Vespre - 08/06/2023

Dia de reunions a Badalona per abordar l'increment de casos d'agressions sexuals al municipi. Se n'han comptabilitzat 8 entre menors des de principis d'any. Avui s'ha fet un ple municipal extraordinari de rebuig i una reunió entre l'Ajuntament i la Generalitat i aquesta tarda estan reunits els responsables policials a la comissaria de la regió metropolitana nord. També hi ha una concentració veïnal com a mostra de rebuig. A banda d'això repassarem les novetats en les negociacions de cara a les eleccions generals del 23 de juliol.