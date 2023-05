El Vespre - 08/05/2023

Avui s'ha començat a ratificar l'acord per pujar els sous dels treballadors. La patronal CEOE I la UGT ja han donat el seu vist-i-plau i demà es previst que ho faci CCOO. Així doncs els sous pujaran un 4% aquest any, un 3% l'any vinent i un 3% més el 2025. En tres anys l'increment serà del 10%. Us parlarem també de la proposta de Pedro Sánchez d'avals als joves per la compra de vivenda, que ha rebut l'aprovació del PP i la crítica de Podem.