Nous àudios de Villarejo on parla amb Cospedal del suposat "finançament irregular de Podem". Entrevista al portaveu d'Unides Podem al Congrès, Pablo Echenique. Boris Johnson confirma la seva dimissió. Parlem amb Anna Bosch, ex corresponsal de TVE al Regne Unit, sobre com a caigut en picat la seva popularitat. ERC, Junts i la CUP miren de fer efectiu el vot de Puig. Tracten de trobar un mecanisme tot i que el TC ho ha denegat.