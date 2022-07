La Mesa del Parlament manté la delegació de vot de Lluís Puig. Laura Borràs l'ha comptat verbalment per no implicar els funcionaris de la Cambra catalana. Foment del Treball no veu bé la nova mesura COVID19 de baixes mèdiques automàtiques. La inflació afecta un 30% més a les families pobres que a les més riques. És el què diu un informe d'intermon Oxfam que contrasta amb els beneficis de les 4 empreses energètiques més grans d'Espanya que han guanyat un 34% més entre el 2020 i el 2021.