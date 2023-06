El Vespre - 05/06/2023

Pedro Sánchez li ha proposat al seu adversari polític Alberto Núñez Feijóo fer un cara a cara setmanal fins que acabin les eleccions. El portaveu del PP Borja Sémper ha rebutjat la proposta en considerar-ho un excentricisme. Mentrestant es van publicant enquestes. El diari El País n'ha publicat una que diu que a hores d'ara guanyaria les eleccions el PP, però que no podria governar si finalment Sumar i Podem van junts. Precisament avui des de Podem ja han avançat que sí, que aposten per anar plegats. La Razón publica una altra enquesta que diu que guanya i pot fer govern el PP. A banda d'això han passat més coses que us expliquem tot seguit.