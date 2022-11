El Vespre - 04/11/2022

Parlem sobre la reobertura de la causa contra l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per part de l'Audiència de Barcelona. El jutjat va arxivar la causa aquest estiu en considerar que no hi havia delicte, però una entitat ha presentat un recurs que ha estat acceptat. Un altre tema d'actualitat són les declaracions de l'ex cap dels Mossos d'Esquadra, el major Josep Lluís Trapero, que denuncia la intromissió de càrrecs de confiança en la feina policial. És la primera vegada que parla 10 mesos després de la seva destitució. Per últim, parlem amb l'investigador egiptòleg de la UAB, Joserp Llull, sobre la seva investigació del món egipci, ja que es compleixen 100 anys de la descoberta de Tutankamon.