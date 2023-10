El Vespre - 04/10/2023

Avui han començat les negociacions per la investidura. Aquesta tarda Pedro Sánchez s'ha reunit amb Salvador Illa atès que serà la persona clau dels socialistes per encarar les negociacions amb els independentistes. Encara no han començat les converses i el Consell de la República farà un referèndum del 17 al 23 d'octubre per si bloquegen la investidura. Junts diu que això no va amb ells i que la decisió que prengui aquest Consell no és vinculant.