El Vespre - 03/11/2022 | RTVE Catalunya

Caiguda rècord de l'atur durant l'octubre. Catalunya és la segona comunitat on més ha baixat amb més de 6.300 persones menys inscrites al SOC. Es trenca així la dinàmica de 3 mesos a l'alça. En total hi ha 348.000 aturats, la xifra més baixa per un octubre dels darrers 15 anys.

En la plana política, la Junta Electoral Central ha respost al Parlament Europeu que Puigdemont no tindrà l'acta de diputat fins que vagi a Madrid a jurar la Constitució. En parlem amb Xavier Melero, Toni Aira i Rafa López.