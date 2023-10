El Vespre - 03/10/2023

El Rei encarrega a Pedro Sánchez que intenti formar govern. Té marge fins el 27 de novembre per aconseguir-ho. Si en aquesta data no ho aconsegueix, anirem a noves eleccions. De moment demà es reunirà amb la vicepresidenta Yolanda Díaz de Sumar, el seu soci prioritari per intentar tancar un acord i la setmana vinent amb la resta de partits.