El Vespre - 03/04/2023

Yolanda Díaz, ha fet un pas endavant. Diu que vol ser la primera presidenta d'Espanya. De moment no ha arribat a cap acord amb Podemos. Pablo Iglesias diu que si no arriben a un acord l'esquerra fracassarà electoralment davant de la possible aliança de Vox i el PP. Díaz manté que Sumar és un revulsiu polític al marge de si Podem s'hi afegeix o no. I també us explicarem que aquesta tarda Salvador Illa ha anunciat que demà presentaran una proposició de llei per reformar el reglament del parlament per acabar amb la interinitat a la Presidència.