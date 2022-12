El Vespre - 02/12/2022

Arrenca l'operació sortida del pont de desembre. Aquest divendres és el dia amb més operacions a l'aeroport del Prat. Mentrestant, les xarxes de trens d'alta velocitat, mitja i llarga distància han posat a disposició dels usuaris més de 800.000 places. A les carreteres, comença la primera fase amb la previsió que 470.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona. Les llistes d'aturats al Servei d'Ocupació de Catalunya deixen 986 nous inscrits durant el novembre. És un repunt molt modest, de només un 0,28% respecte a l’octubre, que s’explica bàsicament pel final de la temporada turística. De fet, el sector serveis és l’únic que creix. Ara bé, la contractació cau i també s'estanca l'afiliació, el que podria indicar la tendència de cara als propers mesos per la crisi provocada per la inflació. Barcelona gravarà les distribuïdores de comerç electrònic a partir del març per l'ús de l'espai públic en el repartiment.