El Vespre - 02/06/2023

Ha començat el ball de noms per substituir a laura Borràs al capdavant del Parlament de Catalunya. ERC diu que votarà el nom que Junts proposi. Tot i que el PSC i Comuns han presentat els seus candidats. La qüestió és que hi ha unes noves eleccions a l'agenda i moltes negociacions creuades. La situació és tal que a Jaume Giró li han demanat que no es presenti a les primàries de Junts. D'altra banda, tots els partits estan molt pendents del recompte de vots definitiu que s'ha fet aquesta tarda per si pot alterar els resultats.