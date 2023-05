El Vespre - 02/05/2023

El ple del Parlament ha decidit aprovar per lectura única la proposició de llei impulsada per Junts i pactada amb el PSC, sobre les mesures urgents per fer front a la sequera. El dia que la Generalitat ha ampliat l'estat d'excepcionalitat a set zones més de les conques internes. Ara hi ha gairebé la meitat de municipis de Catalunya i 6 milions d'habitants que tenen restriccions.

També fixarem la nostra atenció al caos de les oposicions a la Generalitat d'aquest cap de setmana que ha acabat amb la destitució de la directora general de funció pública.