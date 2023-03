El Vespre - 01/03/2023

Segons hem pogut saber en aquest programa, la família Pujol està estudiant personar-se en la causa contra la Operació Catalunya i l'excomissari Villarejo arran de la denúncia que ha presentat Sandro Rosell i que ha estat admesa a tràmit per un jutjat de Madrid. Després d'un llarg periple per diversos jutjats és la primera vegada que un jutjat admet una querella contra les actuacions de l'anomenada policia patriòtica a Catalunya. El judici a Laura Borràs per haver fraccionat contractes quan era directora de l'Institut de les Lletres Catalanes queda vist per a sentència.