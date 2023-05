El Tiempo - 29/05/2023

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy lunes que continúe la inestabilidad atmosférica, con probabilidad de tormentas localmente fuertes en buena parte del cuadrante noroeste peninsular, Pirineos y noreste de la meseta sur. Además, también son posibles en sureste peninsular y oeste de Baleares. Los cielos estarán nubosos y en algunos puntos no se descarta la caída de granizo, según la Aemet. En el resto de la Península y de Baleares, intervalos nubosos, con baja probabilidad de chubascos y tormentas, de carácter más débil; no se esperan o son muy poco probables en litorales del Cantábrico y del nordeste y en el extremo suroeste peninsular. En Canarias, intervalos nubosos y nubosidad de evolución, con chubascos en las islas de mayor relieve; más débiles, en el resto de islas. No se descartan bancos de niebla matinales en el interior de Galicia, alto Ebro y sureste de la meseta norte. Temperaturas diurnas en ascenso en la mitad sur peninsular y con pocos cambios en el resto, al igual que las nocturnas. Soplarán vientos de componente oeste, en general flojos, en el Estrecho, Andalucía, oeste de la meseta sur, litoral cantábrico, alto Ebro y Canarias. Vientos flojos del nordeste en Baleares y norte de Galicia, y flojos variables en el resto del país.

FOTO: EFE/ J.P.Gandul