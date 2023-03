El Tiempo - 21/03/2023

Los cielos estarán este martes poco nubosos en la mayor parte del país, aunque habrá intervalos nubosos de tipo alto a primeras horas, y las temperaturas no registrarán cambios significativos, según la predicción de la Agencia estatal de Meteorología (Aemet). Habrá cielos nubosos en Galicia, con probables lluvias débiles en la mitad noroeste, que no se puede descartar que se extiendan al resto de Galicia y a Asturias y que tienden a desaparecer a lo largo de la jornada. En el resto del extremo norte cielos nubosos quedando después poco nubosos de oeste a este e incluso no se descartan algún chubasco en el área pirenaica oriental por la tarde; intervalos nubosos de tipo alto al principio en el resto de la Península y Baleares, tendiendo a quedar poco nubosos. Se esperan también nubes bajas matinales que afectarán a los litorales de Cataluña y del sur de Alicante, al archipiélago balear y al área del Estrecho y Melilla, y es probable que en estas zonas se formen brumas o nieblas que se disiparán a lo largo de la mañana. En Canarias, intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil en las islas de mayor relieve y con nubosidad de evolución en Tenerife y Gran Canaria. Las temperaturas máximas en descenso en Galicia y Cantábrico, en ascenso en el tercio sureste peninsular, y con pocos cambios en el resto; las mínimas en ascenso en buena parte de la Península. Heladas débiles en Pirineos.

FOTO: EFE/ Raquel Manzanares