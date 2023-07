Las temperaturas máximas superarán los 40 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes la llegada de una nueva ola de calor con temperaturas "significativamente elevadas" en buena parte de la península y Baleares a excepción del noroeste y litoral oriental, y que serán de hasta 44 grados en el valle del Guadalquivir junto a noches tórridas en las que no se bajará de 25 grados. Las temperaturas se mantendrán en ascenso generalizado que podría llegar a notable en valles de la vertiente atlántica; no obstante, las mínimas descenderán en zonas del tercio norte peninsular. Salvo en el extremo norte y en zonas del Levante se superarán los 35 grados en buena parte de la Península y en Baleares, llegando a los 40 en el centro e interiores de la mitad sur, así como puntualmente en el Ebro; se podrá llegar a los 44/45 en el valle del Guadalquivir. Se esperan además noches tórridas en las que la temperatura no descenderá de 25 grados, en zonas del valle del Guadalquivir y en litorales de Granada y Almería, y en puntos de Mallorca. La jornada será estable prácticamente en todo el país, con cielos poco nubosos o despejados y sin precipitaciones. Si bien, se esperan intervalos de nubes bajas matinales en zonas de la mitad norte de Galicia, área cantábrica, alto Ebro, Comunidad Valenciana y Baleares, pero tendiendo a poco nuboso o despejado. Se prevén intervalos nubosos más persistentes en el Estrecho y Melilla. En zonas de interior del tercio este peninsular, por la tarde, aumentará la nubosidad con intervalos de nubes de evolución diurna, sin descartar tormentas secas, que podrían ir acompañadas de algún chubasco ocasional en la Ibérica oriental.

Foto: Miles de personas abarrotan la Playa de la Malvarrosa de Valencia. EFE/ Juan Carlos Cárdenas.