Telediario en 4' 22/09/2023

Volodímir Zelenski en la Casa Blanca ha señalado que Ucrania depende de la ayuda militar y económica del exterior, especialmente de Estados Unidos. La entrega de armas a Kiev se tiene que aprobar en el Congreso. Los Republicanos tienen mayoría en la Cámara de Representantes y no todos están de acuerdo en seguir enviando ayuda. - A cuatro días de que comience el debate de investidura de Núñez Feijóo, el tono sube ante la hipotética ley de amnistía que el PSOE no nombra, sus socios defienden y los populares condenan. El líder del PP acusa a Sánchez de fraude electoral. - Mientras, el Congreso ha aprobado la reforma que permite el uso de lenguas cooficiales en toda la actividad de la cámara. La primera votación de la legislatura ha salido adelante con los votos a favor de PSOE, Sumar, nacionalistas, independentistas y Coalición Canaria. - No habrá que pagar peajes en las autovías a partir del año que viene... Bruselas acepta el nuevo documento del gobierno en funciones en el que se ha eliminado ese compromiso. La medida queda descartada y Moncloa da casi por cerrado que la Comisión aceptará su propuesta alternativa. - Y en el Caso Rubiales, la Audiencia Nacional cita como testigos a cuatro altos cargos de la Federación. Tendrán que responder ante el juez por las supuestas coacciones del expresidente a Jenni Hermoso después del beso no consentido. Según la denuncia, estos trabajadores presionaron a la jugadora para que exculpase a Rubiales. - Y poco más de un mes después de la final del Mundial, hoy la selección española vuelve a jugar. Se enfrentan a Suecia en un partido enmarcado dentro de la Nations League que supone, además, el inicio del camino a los Juegos Olímpicos de París y el debut de la seleccionadora Montse Tomé. A partir de las 18:20 horas lo podremos en la 1 de TVE. - Y el arranque en la Europa League para los españoles no ha sido bueno. El Betis perdió 1-0 ante el Rangers y el Villarreal, por 2-0 contra el Panathinaikos.

FOTO: REUTERS/Kevin Lamarque