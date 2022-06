El tiempo Las temperaturas siguen altas en buena parte de la península e islas Este viernes prosigue la ola de calor en la mayor parte de península y Baleares aunque las temperaturas máximas darán un respiro en el tercio... 00:02:06 Recomendado para todos los públicos

Las temperaturas siguen altas en buena parte de la península e islas Recomendado para todos los públicos VO Sinopsis Este viernes prosigue la ola de calor en la mayor parte de península y Baleares aunque las temperaturas máximas darán un respiro en el tercio occidental y la meseta sur, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este viernes. Además, tanto en Galicia como en la mitad oeste del área cantábrica, habrá intervalos nubosos con posibles chubascos tormentosos, nubosidad de evolución diurna en puntos de la zona centro, montañas del sur y Pirineos e intervalos también en el norte de Canarias. Continúa además la probabilidad de calima en todo el territorio nacional. El viento soplará del este y noreste en el litoral sureste peninsular y de dirección variable en el resto, con algunos intervalos fuertes en Canarias. Foto: Un hombre se refresca con una botella de agua mientras camina por las calles del centro de Córdoba. EFE/Salas Ficha técnica Géneros Información y actualidad Idiomas Castellano

