El Tiempo - 28/09/23 - RTVE.es

En la Península y Baleares predominará un tiempo estable con cielos poco nubosos o con nubes altas, así como intervalos de nubes bajas matinales dispersas en el área mediterránea. Únicamente se darán cielos nubosos en el oeste de Galicia, donde no se descartan precipitaciones débiles, algo más probables en el entorno de Fisterra. En Canarias cielos nubosos en los nortes, con una pequeña probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en las islas occidentales, y poco nuboso o con algún intervalo nuboso en el sur.

No se descartan brumas o bancos de niebla matinales dispersos en el oeste de Galicia y área mediterránea.

Las temperaturas mínimas aumentarán en Galicia y las máximas en el suroeste. Quedarán por encima de los valores normales para la época. No se esperan grandes cambios en el resto.

Viento de levante en Alborán y, con intervalos fuertes, en el Estrecho. Del suroeste en litorales de Galicia. Alisio moderado en Canarias. En el resto, viento flojo, de componente sur en el área mediterránea oriental y variable en el resto, en horas centrales predominando vientos del oeste o suroeste en la vertiente atlántica norte y del sudeste en el Ebro.