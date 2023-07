El Tiempo - 27/07/23 - RTVE.es

En buena parte del país predominarán cielos poco nubosos. No obstante, en Galicia y Cantábrico, este peninsular y Baleares se esperan intervalos nubosos matinales, que en el interior sudeste y litoral valenciano puede dar lugar a chubascos. En el interior de la mitad norte y del tercio oriental peninsular se prevé nubosidad de evolución diurna, con posibles chubascos y tormentas dispersos, más probables e intensos en el nordeste. Pueden ser localmente fuertes en Pirineos y otras zonas del norte de Aragón, de Cataluña y de Navarra, especialmente Huesca y Lérida. Aisladamente, también pueden darse tormentas con poca precipitación pero rachas fuertes en la meseta Norte y aledaños. Asimismo, debido a la aproximación de un frente atlántico poco activo, aumentará la nubosidad en el extremo noroeste durante la segunda mitad del día, con alguna precipitación en Galicia al final. En Canarias, intervalos de nubes bajas en el norte de las islas.



Posibles calimas en Melilla, sudeste peninsular y Baleares. No se descartan nieblas matinales en el zonas interiores de Galicia y Cantábrico, suroeste de Andalucía y tercio oriental peninsular.



Las temperaturas máximas aumentarán en la mitad nordeste, de forma notable en Navarra y medio Ebro, mientras que descenderán en el suroeste. Pueden alcanzar 34-36 grados en los valles de los grandes ríos en el cuadrante suroeste, Ampurdán y medio Ebro. Las mínimas tenderán a ascender, no llegando a bajar de 24 grados en litorales mediterráneos. En Canarias se esperan descensos en medianías.



Predominio de vientos del sureste en el área mediterránea, aunque en el Estrecho y Alborán soplarán flojos variables tendiendo a soplar de poniente al final del día. En la vertiente atlántica componente oeste. Variables en el nordeste. Alisios en Canarias, con intervalos fuertes en los canales entre islas. Flojos en el resto, con rachas fuertes en tormentas.