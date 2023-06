El tiempo: Tormentas localmente fuertes en Pirineos orientales | RTVE Play

En gran parte del país predominarán cielos poco nubosos sin precipitaciones. No obstante, estará nuboso en el Cantábrico, con alguna lluvia débil en la primera mitad del día. Asimismo, habrá nubes de evolución en montaña del norte, centro y este peninsulares, con algunos chubascos y tormentas dispersos, más probables en la Ibérica, sistema Central oriental y Pirineos. Pueden ser localmente fuertes en el Pirineo oriental. No se descarta alguna tormenta seca aislada en zonas aledañas. En Canarias poco nuboso o con intervalos nubosos.



Probabilidad de brumas y bancos de niebla en zonas de interior del extremo norte peninsular y nieblas costeras en Melilla. Calima que se irá extendiendo de este a oeste del archipiélago canario.



Temperaturas en aumento en Canarias, más acusado en el interior. Se superarán los 34-36 grados en gran parte del interior de la mitad sur peninsular, valle del Ebro y Canarias, incluso los 38-40 en los valles del suroeste peninsular. Las mínimas no bajarán de 22-24 grados en el área mediterránea y cuadrante suroeste.



Vientos de levante en el Estrecho y Alborán, del norte y nordeste en el Cantábrico, litorales del sureste peninsular y en Galicia, con intervalos de fuerte en el litoral gallego. Tramontana en Ampurdán y cierzo en el Ebro. De componentes norte y oeste en Canarias y predominando la componente oeste en el sur de la cuenca atlántica.