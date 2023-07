El Tiempo - 18/07/23 - RTVE.es

En gran parte del país predominarán cielos poco nubosos sin precipitaciones. No obstante, aumentará la nubosidad en Galicia, Cantábrico, alto Ebro y Navarra, desplazándose de oeste a este, con probables precipitaciones débiles y dispersas en el norte de Galicia y Cantábrico occidental. Asimismo, nubes bajas dispersas en el Estrecho, Alborán y área mediterránea oriental, así como algunas nubes medias y altas en la mitad sureste de la Península. Durante la tarde se formarán nubes de evolución en el interior de la Peninsula, con una pequeña probabilidad de tormentas ocasionales en el centro y nordeste, más probables en los entornos de la Ibérica, Ebro y Pirineos, que en general dejarán poca precipitación pero que podrían ir acompañadas de rachas fuertes de viento. En Canarias estará poco nuboso, con intervalos de nubes bajas al norte de las islas de mayor relieve y, por la tarde, nubes medias y altas en la provincia oriental.

No se descartan calimas altas en Ceuta, Melilla, Baleares y la Península, salvo en su extremo noroeste.

Las temperaturas mínimas aumentarán significativamente en la Meseta e interiores noroeste y nordeste. Las máximas aumentarán en el cuadrante nordeste, tercio oriental, Baleares y Estrecho, contrastando con un descenso en el cuadrante suroeste. Pocos cambios en el resto. Se superarán los 34-36 grados en buena parte del interior peninsular, litoral levantino, catalán y Baleares, incluso localmente los 40-42 en el medio Ebro, Ampurdán y Mallorca. Las mínimas no bajarán de 24-26 en litorales mediterráneos.

Soplarán alisios en Canarias. Levante, que tenderá a rolar a poniente, en Alborán y Estrecho. Componentes norte y este en Galicia y Cantábrico occidental, oeste rolando a nordeste en el oriental. Del suroeste en el resto de la vertiente atlántica. En el tercio norte tenderán a establecerse vientos de componente norte hacia el final de la jornada.