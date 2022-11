El Tiempo - 15/11/22 - RTVE.es

Se espera que la inestabilidad aumente debido a un nuevo frente atlántico que recorrerá la Península de noroeste a sureste y dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones a su paso. Serán persistentes y podrán ser localmente fuertes en el oeste de Galicia durante la primera mitad del día. También podrán tener cierta persistencia en el entorno del sistema Central occidental y del oeste de Pirineos. No se esperan precipitaciones en el sureste peninsular, donde predominarán las nubes medias y altas. En Mallorca y Menorca, no se descartan algunos chubascos a primeras horas. Cielos poco nubosos en Canarias.



Cotas de nieve: en Pirineos, 2200/2400 m descendiendo a 2000 m al final del día.



Probables nubes bajas y brumas matinales en Mallorca, depresiones de Huesca y Lérida, zonas litorales del sudeste y en el oeste de Andalucía. No se descarta calima en Canarias.



Las temperaturas máximas descenderán ligeramente en la mayor parte de la Península, aunque en el área mediterránea, Cantábrico y Galicia tendrán pocos cambios o ligeros ascensos. Las mínimas ascenderán en Galicia, mitad sur peninsular, sistema Ibérico y Baleares. Pocos cambios térmicos en el resto.



Vientos del suroeste rolando a oeste tras el paso del frente en las vertientes atlántica y cantábrica. Se esperan intervalos fuertes en litorales de Galicia y el área cantábrica, y con rachas muy fuertes en zonas altas. Poniente en el Estrecho y, con intervalos de fuerte, en Alborán. Predominio del suroeste en el área mediterránea. Alisios flojos en Canarias.